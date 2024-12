Lo Russo, per Torino il 2025 sarà un giro di boa importante

"Proseguire nella stagione di trasformazione urbana, dando priorità all'esecuzione dei cantieri minimizzando l'impatto, continuare nell'opera di efficientamento di una macchina che ha bisogno di avere punti di miglioramento, in particolare nella gestione operativa delle cose quotidiane, come le manutenzioni, e l'identità della città con il city brand, che speriamo di presentare per le Atp Finals e di cui proprio oggi è stato pubblicato sul sito della Città il bando internazionale". Sono queste alcune delle priorità del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per il 2025, un anno che rappresenta, dice nella conferenza stampa di fine anno, "un giro di boa importante". "Il 2024 - osserva Lo Russo - è stato un anno caratterizzato da una gran mole di lavoro e la prima parte del nostro mandato si e completata rispetto ai nostri obiettivi, a dimostrazione del fatto che l'amministrazione ha innescato una marcia importante".

Un anno di "luci e ombre per l'economia - aggiunge -, ma anche una stagione di grandi investimenti pubblici, in grado di sviluppare anche quelli privati. E una città che investe sulla capacità di fare rete a livello internazionale". Tutto questo con quello che il sindaco definisce "il doppio mantra di tutti i progetti, quello di tenere insieme sviluppo economico e protezione sociale. Siamo a un giro di boa importante - conclude Lo Russo -, nel 2025 proseguiremo le azioni avviate e siamo proiettati a una dimensione che vede Torino credere nel proprio futuro".



