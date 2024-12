'La grammatica del cioccolato e del cacao' tra storia e leggende

E' un viaggio inebriante nella storia e nel mondo del cioccolato il libro 'La grammatica del cioccolato e del cacao', scritto da Clara e Gigi Padovani, "coppia nella vita e da vent'anni nella scrittura". Un volume di 216 pagine, edito da Gribaudo nella collana 'Passioni', in vendita a 24 euro.

"Quando gustiamo una tavoletta di cioccolato siamo così rapiti dai suoi inebrianti aromi da trascurare il lungo viaggio nel tempo e nello spazio che compie da almeno cinquanta secoli .

sottolineano gli autori - L'albero del cacao cresce soltanto nella fascia equatoriale del pianeta, eppure il cioccolato è diffuso in tutto il mondo. Come altre piante dal significato simbolico, vanta origini divine e ha assunto un ruolo insostituibile nell'alimentazione, nella cultura, nell'economia e nella vita sociale degli uomini".

'La grammatica del cioccolato e del cacao', che si aggiunge ad altre pubblicazioni della coppia Padovani in ambito di cultura gastronomica nasce "da oltre vent'anni di esperienza" degli autori "tra degustazioni, visite in cioccolaterie artigianali e fabbriche dolciarie, viaggi nelle piantagioni di cacao e incontri con maîtres chocolatiers di tutto il mondo".

Cacao e cioccolato sono raccontati "tra scoperte, leggende, evoluzioni sociali e culturali: le varietà botaniche, i segreti gourmet, le esperienze sensoriali".

Nel libro è raccolta una piccola antologia di 70 citazioni da altrettanti scrittori famosi ammaliati dal cioccolato, accompagnate da illustrazioni della grafica Natascia Adami: si va dall'epoca dei lumi con Goldoni e Parini, ai gastronomi Brillat-Savarin e Artusi, ai grandi romanzieri dell'Ottocento come Proust, Maupassant, Dumas, fino a quelli del Novecento - come Jorge Amado, Guido Gozzano, James Joyce, Leonardo Sciascia, Dario Fo - compresi gli scrittori contemporanei: Joanne Harris, Ernesto Ferrero, Margherita Oggero.



