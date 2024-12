Castello di Grinzane Cavour, 54mila visitatori nel 2024

Sono stati 54mila gli ingressi, nel 2024, al Castello di Grinzane Cavour, sede dell'enoteca regionale piemontese Cavour e del 'Museo delle Langhe' dove, tra le tante attività, ogni anno vengono organizzate le aste mondiali del Tartufo bianco d'Alba e del Barolo en primeur.

I risultati più lusinghieri a maggio (+12% sul 2019, ultimo anno pre-Covid, e +8% sul 2023), luglio, settembre e novembre, "a testimoniare un turismo diffuso, spalmato lungo tutto l'anno". Estendendo il conteggio al parco che circonda il maniero, il dato arriva a 130mila visitatori, in linea con l'anno passato.

"Nel decimo compleanno Unesco, un pubblico sempre più internazionale continua a scegliere il Castello di Grinzane Cavour, che si conferma un punto di riferimento per il territorio di Langhe, Roero e Monferrato, per grandi eventi istituzionali così come per appuntamenti di natura privata - commenta il presidente dell'Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito -. Sono orgoglioso dei risultati ottenuti lavorando in collaborazione con il Consiglio direttivo e con tutti i principali attori del territorio, a partire dai sindaci della Città di Alba, Alberto Gatto, e del Comune di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau: a loro, insieme ai nostri collaboratori, va il mio personale ringraziamento per il percorso di crescita dell'Enoteca, che continua anno dopo anno".

L'Enoteca Regionale chiuderà per il riposo invernale dal prossimo 7 gennaio e riprenderà le attività sabato 15 febbraio 2025.



