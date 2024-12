Cagnolina paraplegica necessita di cure, appello di Oipa

Dopo essere stata sequestrata dalle Guardie Zoofile Oipa di Alessandria perché detenuta in pessime condizioni igienico-sanitarie e trasferita in una clinica veterinaria per le prime visite e poi, nelle scorse settimane, in un canile, la cagnolina Lina ha bisogno di cure: paraplegica, non è adatta alla vita in struttura. E' stata accolta da una volontaria di Oipa, ma ha bisogno di costosi esami clinici e di una terapia adeguata, Oipa lancia quindi una raccolta di fondi . "Chiediamo, pertanto, una mano a chiunque abbia la possibilità di contribuire alle spese - scrivono dall'organizzazione - le guardie hanno già avviato una raccolta fondi all'Iper di Tortona, ma i costi sono ingenti e anche il più piccolo aiuto può fare la differenza".



