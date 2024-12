Basket: Derthona chiude il 2024 fermando la capolista Trento

Exploit della La Bertram Derthona basket che ha chiuso il 2024 fermando, al 'PalaEnergica' di Casale Monferrato con quasi 3mila spettatori, la capolista Dolomiti Energia Trentino: 91-77 il risultato finale che consolida la posizione - attualmente sesta - tra le prime 8 della serie A.

L'ottavo successo, insieme al ko casalingo di Treviso sconfitta da Milano, porta a 4 punti il margine d vantaggio sul nono posto di trevigiani e Sassari. "E' una bella vittoria - commenta l'allenatore della Bertram, Walter De Raffaele - contro una squadra che con grande merito è prima in classifica e perché è stata ottenuta in maniera strutturata, con tanto lavoro, di cui voglio dar merito anche al mio staff. E' un successo che non è arrivato per caso - aggiunge coach De Raffaele - ma perché è un gruppo sano, che lavora, andando anche oltre i limiti che comunque abbiamo. Chiudiamo l'anno solare con una grande prestazione, un 2024 molto positivo".



