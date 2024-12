Osservatorio sui cambiamenti climatici operativo con fondi Fesr

Con una dotazione finanziaria di 850mila euro di risorse dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale 21-27 (Fesr) diventa operativo l'Osservatorio Regionale sui cambiamenti climatici.

"Per affrontare i cambiamenti climatici e i loro effetti, come l'aumento delle temperature e le ondate di calore, la siccità o, di contro, fenomeni estremi come le alluvioni- sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati - occorre mettere in campo, accanto a bandi specifici già attuati dalla Regione con le risorse dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale 21-27, di cui una quota importante è stata destinata proprio al contrasto ai cambiamenti climatici, anche politiche mirate sulla base di strumenti di monitoraggio scientificamente e tecnologicamente avanzati per prevedere anche impatti futuri".

L'Osservatorio "diventerà dunque - conclude Marnati - un punto di riferimento per monitorare tutti i fenomeni climatici e fornire scenari per indirizzare le politiche regionali".

in tema di mutamenti climatici "l'ultimo allarme - osserva Marco Gallo, assessore regionale con delega alla Biodiversità - è arrivato dalla ricerca americana 'Lost winter' di pochi giorni fa: Torino è tra le prime tre città al mondo per giorni sottozero perduti nell'ultimo decennio. Trenta giorni in più durante i mesi invernali in cui il termometro non registra valori negativi con tutte le conseguenze che può avere per l'agricoltura, il turismo, gli approvvigionamenti idrici. E, soprattutto, sulla biodiversità. Per questo abbiamo pensato a uno strumento come l'Osservatorio per individuare, con l'aiuto di esperti di clima e di tecnologie, efficienti misure di contrasto".



