Birra artigianale, 2 bandi della Regione a sostegno del settore

Due bandi della Regione a sostegno della birra artigianale piemontese. Riguardano l'acquisto di macchinari e l'aggiornamento professionale degli operatori. "La birra artigianale in Piemonte rappresenta un settore di eccellenza in costante espansione - dice l'assessore regionale all'Agricoltura e al Cibo, Paolo Bongioanni - con una particolare attenzione alla qualità e alle materie prime. La Regione sostiene i birrifici artigianali e puntiamo a raddoppiare già nel bilancio 2025 le risorse dedicate a questa misura".

Il settore in Piemonte conta oggi una novantina di birrifici artigianali. "L'impegno della Regione - sottolinea Bongioanni - va nella direzione di sostenere la creazione di una filiera della birra piemontese che preveda la produzione di birra locale, a partire da materie prime interamente coltivate in loco come luppolo, malto e orzo».

Possono partecipare ai due bandi, aperti fino al 31 marzo 2025, i produttori di birra artigianale situati sul territorio della regione, iscritti al Registro delle Imprese, al Registro dei birrifici artigianali e titolari di partita iva idonea. Sono complessivamente a disposizione 260mila euro per il bando relativo ai macchinari e 40mila euro per la formazione del personale.



