Ruba addobbi natalizi in negozio, denunciata a Biella

Con l'accusa di avere trafugato degli addobbi natalizi una donna è stata denunciata a Biella dai carabinieri. E' successo domenica scorsa, 22 dicembre.

La donna, in un rinomato negozio di articoli per la casa e la cura della persona, ha infilato gli oggetti nella borsa, si è allontanata sulla propria auto. Un addetto alla vigilanza, che aveva tentato di fermarla prima che uscisse, ha preso nota della targa. I carabinieri del nucleo operativo hanno esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza del negozio e poi hanno raggiunto l'abitazione della donna, in un paese della provincia di Biella. La denuncia è scattata per furto aggravato.

La merce è stata restituita all'esercizio commerciale.





