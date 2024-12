Juventus: Koopmeiners, Danilo e Douglas puntano la Fiorentina

Per Thiago Motta arrivano buone notizie all'antivigilia della sfida della sua Juventus contro la Fiorentina. Danilo, Douglas Luiz e Koopmeiners, infatti, hanno ripreso i lavori con il resto del gruppo: il difensore e i due centrocampisti hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e si candidano per il rientro nell'elenco dei disponibili.

Per Nico Gonzalez, invece, è stato stilato un programma ad hoc per la gestione dei carichi di lavoro dopo lo spezzone in Coppa Italia contro il Cagliari e il ritorno da titolare in Brianza contro il Monza, con l'argentino a segno in entrambi i match. Gli ultimi dubbi sulla sua presenza nel primo confronto da ex contro i viola, dunque, verranno sciolti soltanto alla vigilia dell'ultimo appuntamento del 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA