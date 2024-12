Il Natale di Douglas Luiz, manda 700 ceste di cibo nella favela

Douglas Luiz non ha dimenticato da dove viene, e in occasione del Natale ha deciso di mandare 700 cesti natalizi pieni di cibo agli abitanti della favela di cui è originario, quella di Maré nella zona nord di Rio de Janeiro.

Della distribuzione dei cesti si sono occupati personalmente il padre, i fratelli e il cognato del calciatore, impossibilitato a essere presente di persona in quanto impegnato con la Juventus.

Ma Douglas Luiz ha voluto comunque mandare un messaggio. "Grazie Dio per tutto - ha scritto -. Ancora una volta faccio ciò che mi fa sentire bene, cioè aiutare la favela da dove vengo, e dove sono nato e cresciuto. Molte persone che mi hanno visto crescere, molte persone che hanno visto come ho lottato, molte persone importanti nella mia vita. Tutto ciò mi fortifica e mi rinnova. Io amo la favela, amo voi, io sono uno di voi e la mia vittoria è la vittoria di tutti noi!".



