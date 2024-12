I tecnici della società sono Amag al lavoro a Sale (Alessandria), nella Bassa Valle Scrivia, per un guasto alla rete idrica in via Dante. Si prevede un progressivo ritorno alla normalità dal primo pomeriggio.

Nel frattempo è stata messa a disposizione un'autocisterna della Protezione Civile per la fornitura di acqua potabile a uso domestico.

A seguire la situazione anche il sindaco Enrico Santi.





