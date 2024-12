Gruppo di giovani butta petardi contro auto in transito a Torino

Petardi lanciati contro le auto in in transito corso Giulio Cesare a Torino, nel quartiere Aurora, già teatro, la scorsa settimana, di spari in strada dopo una festa. Una ventina di ragazzi è stata ripresa mentre tenta di colpire i veicoli tra Ponte Mosca e Corso Emilia: il video è stato poi diffuso attraverso i social.

"I cittadini riferiscono che hanno buttato un petardo anche all'interno di un furgone, dove c'era un ragazzo che scaricava merce per un negozio e che ovviamente non ha reagito perché era solo contro almeno 20 ragazzi nord africani - dice Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 - certe scene sono inaccettabili e la città è inerte verso un luogo fuori controllo ormai da anni".



