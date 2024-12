Globe Soccer Awards: Premio alla carriera per Del Piero

Alessandro Del Piero ha ricevuto il Premio alla carriera nel corso dei Globe Soccer Awards in corso a Dubai. Nella motivazione del riconoscimento si sottolinea che Del Piero è stato "un atleta straordinario, vincitore della Coppa del Mondo e detentore di titoli nazionali ed europei, un modello di etica in campo e fuori, una leggenda semplicemente per aver indossato per quasi 20 anni la maglia della stessa squadra in uno dei campionati più difficili del mondo. Del Piero rappresenta il meglio della Juventus e ha giocato in 4 diversi stadi di Torino nel corso di una carriera sempre ai massimi livelli, passando dal Delle Alpi, al Comunale vecchio, all'Olimpico e infine allo Juventus Stadium, accettando anche rimanere con il club quando era in una divisione inferiore".

"Nella lunga storia della Juventus - continua la nota - Del Piero è allo stesso livello di calciatori straordinari come Platini, Paolo Rossi, Sivori e Boniperti. Il suo presidente più famoso, l'indimenticabile Gianni Agnelli, lo chiamò Pinturicchio, esaltandone in campo il genio e l'eleganza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA