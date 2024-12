Chiorino, Piemonte in prima linea per tutela del settore orafo

L'assessore regionale al lavoro, Elena Chiorino, ha presieduto oggi nella sala Giunta della Provincia di Alessandria, un tavolo di confronto per ascoltare le esigenze del settore orafo in Piemonte. Presenti anche l'assessore agli Enti Locali, Enrico Bussalino, i consiglieri regionali Silvia Raiteri, Pasquale Coluccio e Domenico Ravetti, il presidente della Provincia Luigi Benzi, le rappresentanze sindacali, datoriali e le organizzazioni del settore. "E' in corso una forte trasformazione, abbiamo il dovere di tutelare quell'artigianato di filiera che è espressione di unicità ed eccellenza - ha spiegato l'assessore Chiorino - siamo pronti come Regione a mettere in campo ogni strumento possibile per intervenire e governare questa fase, senza subirla". Il tavolo verrà aggiornato il 6 febbraio e sarà preceduto da incontri tecnici per monitorare la situazione dei lavoratori e degli ammortizzatori sociali. "Oggi era importante ascoltare: è fondamentale che la Regione recepisca quelle che sono le esigenze del territorio e del settore per declinare le politiche volte a sostenere le imprese e supportare i lavoratori", ha aggiunto Chiorino.



