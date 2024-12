All'esame per la patente con microcamera, tre denunce

Tre persone sono state denunciate nelle ultime settimane a Verbania per avere sostenuto l'esame teorico per la patente di guida servendosi di apparecchi che permettevano di ricevere suggerimenti dall'esterno. A svolgere i controlli sono stati gli operatori della polizia stradale e della protezione civile. I tre sono un 44enne cinese residente in provincia di Novara e due trentenni del Milanese provenienti da Egitto e Bangladesh.

Tutti, secondo quanto è emerso, si sono presentati alla motorizzazione di Domodossola (Vco) con strumenti come micro-auricolari o micro-camere e modem audio e video nascosti nei vestiti.



