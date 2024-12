Alessandria, Gelindo fa 100 tra Sinner e Sangiuliano

Cento anni festeggiati con uno slalom fra Sinner, Sangiuliano, il Movimento 5 Stelle. Gelindo è tornato sul palco del teatro San Francesco, ad Alessandria, e non ha risparmiato le incursioni nel mondo dell'attualità e della politica. L'edizione del centenario della 'Divota Cumedia', la tradizionale rappresentazione dialettale che vede come protagonista il folkloristico pastore, ha preso il via ieri sera (le repliche sono in cartellone fino al 12 gennaio). Il prologo del 'Gelindo 100' è stato dedicato al campione di tennis: il garzone del pastore, in parrucca arancione, ha lanciato contro il suo padrone delle palline. Nella 'Businà' iniziale, rilettura ironica dei fatti locali e nazionali dell'anno, a farla da padrone è stata la politica. Qui Gelindo ha parlato della "furba" premier Giorgia Meloni, che allo scoppio del caso Sangiuliano "per evitare la caduta del governo ha sbianchettato prime e ultime 3 lettere del cognome, sostituendolo con Giuli". E se nel 2023 i Cinquestelle erano già stati declassati a bed&breakfast, quest'anno Tripadvisor li ha cancellati dalla piattaforma.

Dal 1924 il copione della 'Cumédia' è interpretato da attori dilettanti. In alcuni casi, però, le carriere sono stati brillanti nella loro vera professione. Su tutti spicca Umberto Eco, al 'San Francesco' prima nel ruolo di Madonna e poi di Centurione.

In occasione del centenario si potrà brindare al 2025 con il vino 'Gelindo 100'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA