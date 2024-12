Ferito da petardo 'fatto in casa', tredicenne in ospedale

Un tredicenne è rimasto ferito a una mano in modo grave per lo scoppio di un petardo 'fatto in casa' ed è stato operato per il salvataggio del pollice. E' successo ieri a Vercelli. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, poi, data l'entità della lesione, trasferito d'urgenza il Centro di Riferimento Regionale del Maria Vittoria di Torino (diretto da Giorgio Merlino) dove è stato sottoposto a un intervento ricostruttivo microchirurgico effettuato dai chirurghi plastici Ezio Gangemi e Fulvio Nicoló.

La ferita aveva coinvolto il palmo della mano destra; oltre a ustioni su tutte le dita, si era verificata una subamputazione del pollice con lussazione articolare e lesioni muscolari, vascolari e nervose.

All'intervento hanno preso parte Riccardo Vilio, di Anestesia e Rianimazione (direttore Luca Cochelli) e l'equipe infermieristica reperibile del blocco operatorio.

Il paziente sta bene ed è ricoverato nel reparto di chirurgia plastica.



