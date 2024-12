Sotto effetto di alcol e droga investe un minore e fugge

I carabinieri della compagnia di Alba (Cuneo) hanno denunciato una donna di 31 anni per fuga in incidente stradale con danni alle persone, omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale, guida in stato di ebbrezza e lesioni personali colpose. Il tasso alcolemico riscontrato era di 2,02 grammi al litro e la giovane ha ammesso di avere fatto usa di marijuana poche ore prima dell'incidente.

La donna, dopo aver investito un minore che stava attraversando le strisce perdonali di corso Cortemilia ad Alba, non si è fermata a soccorrerlo. Giunti sul posto, i militari si sono accorti della presenza di una targa nelle vicinanze. Con la scusa della restituzione hanno contattato la proprietaria del mezzo, che nel frattempo stava trascorrendo una serata con amici nella vicina Diano d'Alba.

Qui è stata raggiunta dai carabinieri che le hanno chiesto di visionare l'auto, notando ammaccature sulla carrozzeria e il parabrezza riconducibili a un investimento.

L'automobilista ha dapprima negato e poi ammesso di aver causato l'incidente, a causa di una distrazione nel prendere le sigarette dalla sua borsa.

Il ragazzo investito è stato dimesso dall'ospedale di Verduno con dieci giorni di prognosi. Alla donna, denunciata a piede libero, sono state contestate anche numerose sanzioni amministrative al codice della strada.



