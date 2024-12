Pirata della strada rintracciato dalla Polizia locale a Biella

Ha investito una donna in strada ed è scappato ma la Polizia locale di Biella lo ha rintracciato, grazie alle telecamere.

L'incidente questa mattina, in via Pietro Micca a Biella dove una 73enne è stata investita da un veicolo il cui conducente è fuggito senza prestare i soccorsi.

Grazie alla tempestiva analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a identificare il veicolo coinvolto e a risalire all'identità del conducente. L'investitore è stato rintracciato e fermato dagli agenti della polizia locale di Biella nel pomeriggio.

La donna investita non ha riportato ferite gravi, è stata curata all'ospedale di Biella.



