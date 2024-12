'Caldo' in montagna, a Santo Stefano lo zero termico a 3.100

Natale e Santo Stefano con l'alta pressione, sole ovunque e zero termico che il 26 salirà fino a 3.1000 metri di quota. Sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per i prossimi giorni.

"La rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale allontana verso l'Egeo il minimo barico che sta ancora interessando il centro-sud Italia. - si legge nel bollettino di Arpa - La progressiva espansione dell'alta pressione erode il gradiente barico tra il Piemonte e le Alpi, esaurendo le condizioni favorevoli al foehn. Lo zero termico però raggiungerà valori molto sopra la media del periodo".

In pianura massime a 10-11 gradi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA