'Un anno in Piemonte', è uscita la 23/a edizione dell'almanacco

Dalle 220mila auto all'anno prodotte nel 2008 alle 18mila del 2024. Da questo confronto numerico su Mirafiori, fabbrica Stellantis, il 2024 passa alla storia come "un anno in salita" nell'almanacco 'Un anno in Piemonte'. Curato come sempre da Beppe Gandolfo ed edito da EnneCi Communication, è giunto alla 23/a edizione e, come tutti gli anni, ripercorre in brevi capitoletti tutti gli eventi, belli e brutti, che hanno segnato gli ultimi 12 mesi. C'è anche lo spazio per gli approfondimenti di Cronaca, Economia e Agricoltura, Politica, Sport e Turismo, pagine dedicate alle squadre di calcio della Juventus e del Torino e un'ultima sezione, 'Addii', dedicata alle persone mancate.

"Un anno in salita", che ha avuto in chiusura le dimissioni dell'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, ma ricco anche di pagine che hanno dato lustro alla regione, le Atp finals del trionfo di Sinner, il passaggio delle grandi corse di ciclismo Tour de France e Giro d'Italia, anzi, la partenza nel caso della 'corsa rosa', i 200 anni del Museo Egizio, la passerella di star che hanno impreziosito il Torino Film Festival.

L'edizione 2024 di 'Un anno in Piemonte' è un volume di 404 pagine, il prezzo è di 20 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA