Regione e Nova Coop unite per le donne vittime di violenza

Oggi in galleria San Federico a Torino, Regione Piemonte e Nova Coop hanno rinnovato l'alleanza a favore delle donne vittime di violenza. "Nel corso degli ultimi anni - spiega Carlo Ghisoni, direttore politiche sociali di Nova Coop - abbiamo proposto ai nostri Soci di devolvere i punti accumulati facendo la spesa a favore dei progetti di contrasto alla violenza sulle donne sostenuti dalla Regione.

Oggi questi fondi sono stati destinati, come da indicazioni dell'assessore Chiarelli, a tredici case alloggio. Un'iniziativa che incarna appieno i valori di Nova Coop". Si tratta di 40 mila euro per le strutture che saranno destinati alla spesa solidale, in buoni da utilizzare nel corso del 2025. "Grazie alla generosità di Nova Coop - dice l'assessore alle Pari Opportunità, Marina Chiarelli - abbiamo raggiunto un obiettivo che non è soltanto economico ma è simbolicamente un segnale che vogliamo dare per far sentire la vicinanza e il sostegno della Regione e della comunità a queste donne". Le case alloggio ospitano attualmente in Piemonte 47 donne e 37 bambini. Per garantire un sistema di protezione efficace, tra fondi propri e statali, la Regione ha stanziato nel 2024 ben 3,3 milioni di euro.



