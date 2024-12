Novi, auguri dell'Arma per i 101 anni del carabiniere Toccalino

Il Comando Provinciale di Alessandria festeggia oggi il carabiniere in congedo Natale Toccalino di Novi Ligure che ha compiuto 101 anni.

Dal Comandante Generale dell'Arma, Salvatore Luongo, una lettera di auguri con la riproduzione in argento di una sciabola dei Carabinieri a cavallo. A consegnarla il Comandante Provinciale di Alessandria, tenente colonnello Giovanni Palatini, con un gruppo di colleghi della Compagnia di Novi.

Natale Toccalino, nato ad Albera Ligure il 23 dicembre 1923 da una famiglia di contadini e allevatori di bestiame, nel 1942, diciottenne, presentò domanda per il servizio di leva nell'Arma.

Dopo il corso da allievo alla Caserma Cernaia di Torino, è stato assegnato alla Stazione di Paesana (Cuneo).

Nel 1945, al termine della guerra e del servizio militare, ha fatto ritorno al paese natale. Nel 1952 si è trasferito a Novi dove ha lavorato all'Italsider (oggi ex Ilva) come operaio specializzato, fino al pensionamento il 31 dicembre 1983.





