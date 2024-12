Legame tra Palazzo di Città, cinema e tv diventa un tour guidato

Un tour guidato alla scoperta di Palazzo di Città, a Torino, attraverso il legame con il cinema e le serie televisive. Questa mattina è stato presentato il progetto 'Palazzo civico on screen' promosso da presidenza del Consiglio comunale, assessorato al turismo, Film Commission e Turismo Torino e Provincia.

"Un progetto innovativo per conoscere il palazzo attraverso i set che hanno arricchito la produzione cinematografica di Torino - spiega la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo - aggiungiamo un ulteriore tassello vista la curiosità per la storia e la cultura di questo luogo". Le visite legate a cinema e tv, che riporteranno i turisti nei luoghi di alcune produzioni iconiche, come 'Il divo' di Paolo Sorrentino o 'La legge di Lidia Poet', si svolgeranno ogni quarto sabato del mese a partire dal 25 gennaio 2025 e sono già prenotabili sul sito di Turismo Torino e Provincia.

"Palazzo civico on screen rappresenta un'occasione unica per unire la storia e l'architettura della città con l'arte del cinema - dice Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte - una nuova modalità di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il linguaggio audiovisivo".

Prevista l'installazione di sei totem multimediali, dal cortile d'onore allo scalone monumentale, con immagini delle scene girate in quei luoghi, Qr code interattivi, clip video e interviste esclusive ad attori e registi.

"I totem raccontano scene di capolavori che esaltano la bellezza del palazzo - aggiunge Maria Grazia Grippo - richiamando al protagonismo che Torino ha avuto nella storia del nostro paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA