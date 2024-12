'Just the woman I am', Savigliano cerca partner per organizzarla

Il Comune di Savigliano lancia un appello per chi voglia collaborare alla organizzazione della 'Just The Woman I Am... on the road' 2025, la camminata benefica ideata dal Centro Universitario Sportivo di Torino e in calendario domenica 9 marzo 2025. L'obiettivo è di raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

L'amministrazione comunale di Savigliano quindi apre alle manifestazione d'interesse da parte delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni di volontariato (nei settori cultura, solidarietà, sport). "Lo scopo - spiegano dal Municipio - è quello di incentivare la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della cittadinanza sui valori della manifestazione, oltre alla promozione delle eccellenze storico-culturali e paesaggistiche della realtà locale".

La scheda di manifestazione d'interesse è disponibile sul sito internet del Comune di Savigliano, nella sezione dedicata all'Albo Pretorio - e va compilata entro il 31 dicembre 2024 a comune.savigliano@legalmail.it.



