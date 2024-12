Iveco aiuta la comunità brasiliana con la sua Carovana Solidale

Iveco aiuta ancora una volta le comunità in difficoltà in Brasile. Ogni dicembre, dal 2015, la Carovana Solidale di Iveco viaggia attraverso il Brasile per realizzare un progetto specifico finalizzato a migliorare la vita delle persone che vivono in situazioni di vulnerabilità sociale. Quest'anno il progetto si è concentrato sulla ricostruzione delle città devastate dalle inondazioni che si sono abbattute sullo Stato di Rio Grande do Sul ad aprile e maggio, colpendo gravemente circa 2 milioni di persone.

L'iniziativa ha riunito le persone di Iveco, conducenti di camion e abitanti del luogo per aiutare a ricostruire case e a rinnovare la speranza attraverso la forza della comunità.

L'azienda ha donato materiali da costruzione e mobili e ha organizzato il trasporto delle donazioni dallo stabilimento produttivo Iveco Group di Sete Lagoas (Minas Gerais) ai residenti di Rio Grande do Sul con un camion Iveco S-Way. Due autisti hanno avuto ruoli di primo piano nel progetto, sfruttando la loro esperienza nel trasportare forniture essenziali nelle aree colpite sin dall'inizio delle inondazioni e aiutando con coraggio le comunità mentre queste affrontavano i danni alle proprie case.

Il coinvolgimento di Iveco in Brasile e il progetto Carovana Solidale - sottolinea una nota - sono in linea con l'impegno di Iveco Group a sostenere e sviluppare le comunità locali nelle regioni in cui opera, un impegno che fa parte della più ampia strategia di sostenibilità del Gruppo. Iveco Group è presente in Brasile con 3 stabilimenti e 3 centri di ricerca e sviluppo a Sete Lagoas e un deposito a Sorocaba.



