Il regalo del Babbo Natale radicale, Parco Salute costa 28 mln

Il regalo 'alla rovescia' del Babbo Natale radicale alla Regione sono 28,5 milioni di euro: l'equivalente dei costi a carico dei cittadini piemontesi per le bonifiche del Parco della Salute. Così si è svolto stamani il flash-mob , a Torino, davanti alla sede del Consiglio regionale del Piemonte: la gigantesca riproduzione di un assegno firmato "i cittadini piemontesi" esposta da un figurante in costume da Santa Claus. La dimostrazione è stata organizzata da Europa Radicale e associazione Adelaide Aglietta.

"Chiediamo - hanno dichiarato Igor Boni e Giulio Manfredi - al nuovo commissario dell'Aso Città della Salute, Thomas Schael, noto per il rigore nella gestione dei bilanci, di fare tutto il possibile, insieme al commissario straordinario Corsini e all'assessore Riboldi, per recuperare i soldi dei piemontesi utilizzati per pagare i costi delle bonifiche del Parco della Salute. Il principio 'chi inquina paga' deve valere anche in questo caso. E ad inquinare non sono stati i cittadini".

Boni e Manfredi ricordano che "l'assessore regionale Gian Luca Vignale, rispondendo a una interrogazione del consigliere Daniele Valle, ha reso noto che per ben due volte gli uffici regionali chiesero dei pareri all'Avvocatura della Regione Piemonte, che evidenziò 'la sussistenza di consistenti rischi'.

I due esponenti radicali auspicano che "maggioranza e opposizione, insieme, facciano di questo un comune obiettivo politico".

Alla giunta alla Giunta regionale si chiede inoltre di pubblicare i due pareri e aggiornare la pagina web dedicata al Parco della Salute "collocandola accanto a quella già esistente, grazie all'iniziativa radicale, sulla 'Sede Unica'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA