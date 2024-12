Cinque chili di hashish nella ruota, 3 arrestati nel Cuneese

Tre giovani sono in carcere a Cuneo dopo essere stati fermati a bordo di un'auto con 5 chilogrammi di hashish nascosti nella ruota di scorta. A individuarli nel comune di Boves una pattuglia della locale stazione carabinieri.

I militari avevano notato la vettura di grossa cilindrata dirigersi, a velocità sostenuta, in direzione di Borgo San Dalmazzo. Dopo aver invertito la marcia hanno intimato l'alt.

Oltre alla droga, nel veicolo c'erano 1.500 euro in contanti. I tre a bordo, residenti ad Oulx e a Torino, benché molto giovani sono risultati gravati da precedenti di polizia per stupefacenti.

Sono E.S.G (romena, classe 2003), E.B.Z (classe 2002) e M.R.

(classe 2006), entrambi nordafricani. Sono stati condotti presso il carcere di Cuneo, a disposizione della procura della Repubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA