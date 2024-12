A Torino in calo le rapine, ma aumentano i reati di spaccio

A Torino sono diminuite le rapine, mentre sono aumentati lo spaccio di stupefacenti, i danneggiamenti e le truffe. È quanto emerge dai dati sui primi dieci mesi del 2024, illustrati al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Donato Cafagna. Secondo le statistiche le rapine in banca sono calate del -83,3%, le rapine in esercizi commerciali del -29,8%, le rapine in uffici postali del -80%, le rapine in strada del -8,4%, tutte in regresso rispetto allo stesso periodo del 2023.

In controtendenza, invece, i reati quali i danneggiamenti (+9,7%), i furti di auto (+11,7%) e su auto (+45%), mentre le truffe e le frodi informatiche rappresentano, in termini assoluti, quasi il 10% di tutti i delitti commessi.

I crescita i reati di spaccio (+35%), mentre salgono (+40%) i risultati delle operazioni sul traffico di stupefacenti. I chili sequestrati di droga sono stati 180.

Le persone controllate sono state 118mila, 1.500 i denunciati e 335 gli arrestati.

I servizi straordinari delle forze dell'ordine sono stati 3.534, le operazioni ad altro impatto 185. I militari impegnati giornalmente nell'operazione 'Strade sicure' sono 213.



