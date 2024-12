Soccorso Alpino interviene per motociclista caduto nel Tortonese

Intervento del Soccorso Alpino di Alessandria per prestare aiuto a un motociclista infortunatosi sulle alture tra Castellania e Avolasca, nel Tortonese. E' caduto lungo il percorso fuoristrada impervio tra i boschi procurandosi un trauma all'arto inferiore. Come precisato in una nota, il recupero è stato complicato ed è avvenuto dopo che il paziente è stato stabilizzato e adagiato su una barella. Alle operazioni hanno partecipato 6 operatori.

Il centauro - con lui c'erano altri 3 bikers - è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Alessandria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA