Consiglio regionale lancia il calendario digitale del Piemonte

Il Consiglio regionale lancia il calendario digitale 2025, un'iniziativa che celebra le bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali delle 8 province, attraverso una selezione delle foto scattate in tutto il territorio piemontese. Per ogni mese è presente una fotografia dedicata a ciascuna provincia del Piemonte. Disponibili, quindi, 96 immagini per tutto l'anno che raccontano paesaggi, borghi caratteristici e monumenti simbolo.

Il calendario è gratuito e disponibile per tutti, scaricandolo dal sito ufficiale del Consiglio regionale al link https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/calendario-2025-un-v iaggio-tra-le-meraviglie-del-piemonte.

"Abbiamo voluto creare il calendario digitale 2025 - spiega il presidente Davide Nicco - per accompagnare ogni cittadino piemontese in un viaggio unico attraverso le otto province della nostra meravigliosa regione. Ogni mese, una foto per ogni provincia, racconterà la bellezza e l'identità di un territorio stupendo".



