Confesercenti, già speso il 90% del budget per Natale

Acquisti natalizi a gonfie vele nell'ultimo weekend prima della settimana di festa, grazie alle tredicesime. E' quanto si ricava dall'indagine condotta da Confesercenti Torino. Secondo le valutazioni dell'Ufficio studi dell'associazione, è già stato speso quasi il 90% del budget destinato alle feste (un miliardo e mezzo per il Piemonte).

"Sembra proprio - commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - che le previsioni siano state rispettate e che il Natale stia contribuendo a spingere i consumi. Tutti sappiamo quanto ce ne sia bisogno, dal momento che anche il 2024 si chiuderà con un calo". Ulteriori guadagni sono attesi dalle spese dei turisti attesi a Torino per il fine anno: "nel periodo 28 dicembre - 1° gennaio, infatti, risulta già prenotato il 90% delle stanze negli alberghi cittadini".

Tra i segni più anche la rosa di Natale, tradizionale omaggio floreale, +10 % rispetto al 2023. Per Assofioristi-Confesercenti quest'anno è preferita da molti bianca (+20%). Crescono anche le vendite di orchidee, acquistate soprattutto nei colori bianco o crema (+30%), e le rose bianche (+15%).

Secondo il sondaggio di Confesercenti diffuso nei giorni scorsi, la spesa media per queste festività è in leggero aumento: 235 euro rispetto ai 223 del 2023; per i prodotti alimentari +15% rispetto allo scorso anno. Tra i regali preferiti gli articoli di abbigliamento, scelti dal 47% degli acquirenti (al 19% le calzature) al secondo posto (42%) cosmetici e i profumi; al terzo, con il 37%, giochi e i giocattoli per i bambini, poi libri e prodotti editoriali (33%) e tecnologia (32%). Prodotti gastronomici e da enoteca rispettivamente per il 30% e il 23% dei consumatori.



