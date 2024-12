'Cantine d'Italia', edizione 2025 della guida per l'enoturista

Sono 874 le cantine selezionate, 10 i Premi Speciali assegnati e 268 gli altri riconoscimenti, le 'Impronte', nella edizione 2025 della guida per l'enoturista 'Cantine d'Italia' edita da Go Wine, che vuole essere "un invito a camminare nell'Italia del vino".

Nel volume sono oltre 4.980 i vini segnalati, circa 1.600 gli indirizzi utili per mangiare e dormire; si possono leggere anche 9 interviste a uomini e donne del vino, e c'è la novità della sezione dedicata ai 'Musei del Vino', all'interno di 15 cantine italiane.

"E' una bella visione d'Italia fatta di tanti luoghi, radici e tradizioni, - spiega il direttore editoriale, Massimo Corrado - ma è anche espressione della capacità di tanti viticoltori: fanno 'viaggiare' in tutto il mondo le loro bottiglie e promuovono l'attenzione e il piacere di andare a conoscere i luoghi dove quelle bottiglie nascono"; quindi "non una guida tradizionale ai vini, come recensione e punteggi di singole etichette ma un volume che sviluppa il tema della narrazione a fianco della selezione dei vini e consente di approfondire conoscenze con tantissimi dati e notizie"; un'opera che pertanto "non vuole rivolgersi soltanto ai 'super appassionati', ma che intende essere un'occasione per generare cultura a favore del vino e dei suoi territori. E per far riflettere sull'importante ruolo che la viticoltura italiana sta svolgendo a favore della bellezza e della valorizzazione di tanti territori".



