Pusher a domicilio, arrestato dai carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile di Verbania hanno arrestato un uomo di 30 anni, residente a Borgomanero (Novara), per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: l'uomo, secondo i militari, consegnava ai propri clienti la droga a domicilio. E' stato fermato e controllato a Gignese, nel Verbano-Cusio-Ossola, dopo aver depositato nella cassetta della posta di una abitazione una piccola confezione ed estratto una busta: addosso aveva un grammo di eroina e 280 euro.

Nella successiva perquisizione nell'abitazione del pusher, con l'ausilio con l'unità cinofila della guardia di finanza, sono stati trovati 21 involucri di eroina, ognuno del peso di circa un grammo, 29 involucri di cocaina da 0,6 grammi, un panetto di hashish da 50 grammi, e ulteriori 37 grammi di hashish, 40 di eroina e 47 di cocaina, la somma di 9.300 euro e materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Il trentenne, di origini nordafricane e con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, si trova in carcere a Verbania.



