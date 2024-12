Juve: Motta 'valutiamo Cambiaso, Douglas Luiz non ci sarà'

"Nell'ultimo allenamento valuteremo Cambiaso, mentre Douglas Luiz non ci sarà: avrei anche potuto portarlo, ma voglio tutti al 100%": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, fa il punto sugli infortunati in vista della trasferta di Monza, con la lista degli indisponibili che comprende Bremer, Cabal, Milik, Rouhi e Weah. "Affronteremo una buona squadra che ha un buon allenatore, tutti dobbiamo dare il massimo - continua in conferenza stampa - e voglio vedere tutto ciò che di buono stiamo facendo: è importante avere sempre la determinazione per crescere in ogni allenamento e in ogni gara".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA