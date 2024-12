Nuovo record per l'aeroporto Torino, 4,7 milioni di passeggeri

Sta per chiudersi un anno da record per l'aeroporto di Torino che - spiega la Sagat, la società che gestisce lo scalo - non ha mai registrato così tanti passeggeri come nel 2024. L'aeroporto si appresta a battere ogni primato di traffico precedentemente stabilito e a fine anno sfiorerà per la prima volta nella sua storia la soglia dei 4,7 milioni di passeggeri. Nel corso di questo weekend verrà infatti superato il record di 4.531.187 passeggeri stabilito lo scorso anno.

Le mete nazionali più trafficate dell'anno sono Roma e Catania, seguite da Napoli, Palermo e Bari. La top five delle destinazioni internazionali è invece composta da Barcellona, Londra, Parigi, Monaco e, infine, Tirana. La novità internazionale del 2024 è stata Istanbul, che dallo scorso luglio è collegata a Torino dal volo giornaliero di Turkish Airlines, consentendo allo scalo di aprirsi verso oltre 340 destinazioni nel mondo, in particolare verso l'Estremo Oriente.

Le novità nazionali sono state invece Comiso, Crotone, Reggio Calabria e Salerno.

La stagione Winter 2024/2025 è partita lo scorso 27 ottobre con ottimi risultati per l'aeroporto di Torino. Il mese di novembre ha già visto un incremento dei volumi di traffico pari al +12% sui dati dello stesso mese 2023, mentre per quel che riguarda dicembre, si attendono volumi in crescita superiori all'8%. Infine, la stagione neve, avviatasi ufficialmente lo scorso 14 dicembre, porta con sé ulteriori aspettative di incremento rispetto al 2023/2024: si attende infatti un aumento del +14% dei passeggeri su voli charter dal Nord Europa, dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda che sceglieranno le nostre montagne per le loro vacanze invernali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA