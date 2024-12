Nell'ex sede uffici Inps a Torino 94 appartamenti residenziali

Il Fondo I-Tor, Fondo di Investimento Alternativo immobiliare, istituito e gestito da Ream Sgr, ha perfezionato l'acquisizione di un immobile cielo terra di circa 16.500 metri quadri situato nel centro storico di Torino. L'edificio, denominato Palazzo Pacioli, ex sede degli uffici Inps, verrà riqualificato e saranno realizzati ai piani superiori, dal primo al sesto, 94 appartamenti con finiture e tipologie residenziali di alto livello, al piano terreno spazi commerciali, oltre box auto e cantine pertinenziali ai piani interrati.

Il progetto prevede la completa ristrutturazione dell'immobile che sarà adeguato agli attuali standard edilizi ed energetici, grazie anche ai pozzi geotermici che garantiranno il massimo delle performance energetiche per gli appartamenti e i negozi. Tra le principali connotazioni dell'intervento, ci sarà la pedonalizzazione dell'ultimo tratto di via Amendola, dalla quale si accederà alla grande hall monumentale del palazzo.

Giardini privati saranno a servizio degli appartamenti al primo piano e sopra di essi ampi terrazzi.



