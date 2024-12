Legacoop Piemonte chiude 2024 con fatturato oltre 5,2 miliardi

Legacoop Piemonte a fine 2024 è una rete di 460 imprese, con un fatturato pari a oltre 5,2 miliardi di euro. E traccia la sua road map per il 2025 con gli obiettivi di "integrare le filiere a partire da welfare e sanità, aggregare il mondo delle piccole cooperative e formazione e valorizzazione del capitale umano", nella convinzione che "il potenziamento del settore dei servizi ad alto valore aggiunto sia la strada per rafforzare non solo la cooperazione ma l'intera economia piemontese in difficoltà, anche rispetto alle altre del Nord Ovest, per il rallentamento dell'export legato all'attività manifatturiera, soprattutto all'automobile".

"Il nostro contributo al Pil piemontese - spiega il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio - è del 3,8%, realizzato da oltre 760 mila soci e da quasi 36 mila addetti.

Svolgiamo un ruolo strategico per garantire l'occupazione, anche con interventi mirati che hanno permesso di salvare aziende in crisi, l'inclusione sociale e il benessere delle comunità".

"Il mondo della cooperazione vuole giocare le sue carte per uno sviluppo economico sostenibile del Piemonte ma, per farlo, serve anche l'intervento delle Istituzioni, a partire dalla Regione" - prosegue Buzio, aggiungendo come: "la manifattura continua, e deve continuare ad avere, un ruolo centrale in Piemonte ma per garantire la competitività di una regione è necessario, come ha spiegato Mario Draghi, diversificare e investire anche nel comparto dei servizi. Una scelta strategica per non rischiare di indebolire ancora di più le maglie della coesione sociale nella nostra regione, i cui cittadini sono già provati da salari bassi e dall'inflazione dei prezzi".



