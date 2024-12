Biella, i carabinieri smascherano un finto collega

È stato denunciato un falso carabiniere che si era fatto consegnare i soldi da una donna residente a Crevacuore (Biella).

La 58enne residente in paese era stata contattata da un uomo che si era spacciato per carabiniere. Questo le aveva raccontato che il figlio aveva investito un bambino, rimasto gravemente ferito, e che, per evitare che i genitori sporgessero querela e suo figlio venisse arrestato, avrebbe dovuto portare dei soldi a un carabiniere in borghese, che li avrebbe usati per mediare con i familiari del bimbo investito.

Giocando sulle sue emozioni di madre, il truffatore è riuscito a convincere la donna che, non avendo contante a disposizione, ha raccolto tutti i gioielli che aveva in casa ed è andata a consegnargli al finto Carabiniere che le aveva dato appuntamento lungo una strada provinciale. Solo in un secondo momento, riuscendo a contattare il figlio, la donna si è resa conto di aver subito una truffa, subito denunciata ai Carabinieri di Crevacuore.

Tramite le telecamere i militari sono riusciti a risalire all'auto del truffatore. Si tratta di un uomo già con precedenti alle spalle arrivato appositamente dalla Campania per effettuare il raggiro.



