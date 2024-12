Valenza, parte la campagna per la raccolta differenziata al 63%

A Valenza (Alessandria) l'ambizioso obiettivo è di passare dall'attuale 38% al 63% nella raccolta differenziata, entro un anno. La partecipata Amv ha varato la campagna 'Differenziare costa attenzione. Perché deve costare anche denaro?', affiggendo maxi cartelloni nelle strade di Valenza (Alessandria).

Inoltre, più di 9mila cittadini riceveranno nella buca delle lettere una brochure a tema. A gennaio, poi, saranno allestiti gazebo in strada.

"Si tratta di una campagna studiata volutamente per il periodo natalizio - spiega il sindaco Maurizio Oddone - per 'rompere un po' le scatole' sul problema. Un'azione che rientra nel cambio di passo che come amministrazione vogliamo dare nell'approccio alla raccolta, a quello per il decoro della città e della sua gestione. La quota del 63% è stata imposta e va, comunque, raggiunta. Altrimenti ci saranno altri provvedimenti.

Il rischio potrebbe essere il passaggio a una società privata, con tutte le incognite del caso".



