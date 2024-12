Turismo a Torino, calo presenze business ma ok su grandi eventi

Calano le presenze business e crescono i flussi determinati dai grandi eventi: questa la fotografia del turismo a Torino così come è stata scattata da Federalberghi. "Il 2024 - informa una nota - potrebbe chiudersi come il 2023, quando la media di occupazione annuale si attestò su un tasso del 70%, con un leggero scarto percentuale. I periodi migliori restano la primavera, con una media del 75%, e l'autunno, con l'80%. Subirà sicuramente un importante incremento il dato relativo all'extralberghiero grazie soprattutto all'emersione degli appartamenti in locazione turistica conseguente all'introduzione del Cin (Codice identificativo nazionale) che diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025".

"La città - commenta Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - conferma il suo status di destinazione turistica e continua ad attrarre turisti che vengono principalmente per assistere ai grandi eventi e generano un impatto positivo sull'intero tessuto economico cittadino. Dopo un anno eccezionale come il 2023 era ragionevole attendersi una flessione dovuta alla stabilizzazione del mercato turistico.

L'andamento invece è simile a quello dello scorso anno: segno che il posizionamento della città è ormai forte e può soltanto migliorare".

Per Borio restano comunque "alcune lacune da colmare". Una, per esempio, è "l'assenza di un centro congressi", che "priva la città di un asset strategico importantissimo". Il turismo business rappresenta attualmente il 50% del totale ma sul dato, secondo Federalberghi, pesa "l'assenza di una struttura di tipo moderno, capace di ospitare migliaia di persone e accogliere diverse tipologie di eventi". Inoltre "non si può trascurare la qualità dell'offerta, cosa che passa inevitabilmente per un giro di vite sul fenomeno dell'abusivismo degli affitti brevi".

La permanenza media dei turisti che si fermano a Torino è di 2,5 notti. La classifica delle provenienze conferma in testa francesi e svizzeri. Le presenze extraeuropee rivelano una progressione di turisti statunitensi.



