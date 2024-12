Natale: Unc, cresce la spesa dei piemontesi, 80 euro in più

Le tante situazioni di incertezza non frenano la spesa dei piemontesi per il prossimo Natale che, anzi, cresce - stando a uno studio del comitato regionale dell'Unione nazionale consumatori. L'analisi è stata condotta dalla presidente, l'avvocata Patrizia Polliotto. "Le previsioni per il 2024 indicano maggiore propensione agli acquisti rispetto al 2023, con importi medi - spiega Polliotto . stimati attorno ai 1.870 euro complessivi di budget a famiglia rispetto ai 1790 dell'anno precedente. Importi tutti destinati in primis a doni e cibarie, pranzi e cenoni. Cresce di circa 40 euro anche la spesa per gli addobbi. E tutto ciò nonostante il caro-prezzi di olio, farina, latte, carne e uova, che registra nel complesso un 18% rispetto alle scorse festività".

In cima alle voci di spesa i generi alimentari (39%), abbigliamento e vestiario (33%), giochi, telefonia e beni tecnologici (28%).

"Va rilevato - conclude Patrizia Polliotto - come la crescita del risparmio in Italia, a quota +270 miliardi nel 2024, asset tipicamente nazionale, contribuisce a garantire e alimentare la circolazione di denaro e merci almeno nei periodi clou dell'anno in cui massima è la voglia di spesa anche in Piemonte, favorendo altresì il mantenimento del commercio locale già provato da un annus horribilis".



