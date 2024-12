Natale: al Teatro Agnelli il 'Gospel Jubilee Festival'

Il 21 dicembre andrà in scena al teatro Agnelli di Torino la 27/a edizione del 'Gospel Jubilee Festival', con ospiti internazionali. Organizzato, fin dalla sua prima edizione del 1998, dall'Associazione Anno Domini, con la direzione artistica di Aurelio Pitino, sarà aperto dagli Anno Domini Gospel Choir, che presenteranno alcuni brani del loro album di canti natalizi dal titolo 'Christmas Spirit' e qualche nuovo brano di Contemporary Gospel.

Special Guest del festival gospel saranno The Voices of Victory, che hanno cantato con leggende della Gospel Music quali Cece Winans, Byron Cage, LaShun Pace, John P. Key, Shirley Caesar, Milton Brunson and the Thompson Community Choir, Twinkie Clark e Rev. Timothy.

The Voices of Victory, inolytre, hanno affiancato, come coristi, nomi prestigiosi del pop quali Simple Minds, Sinead O'Connor e i Bee Gees.

L'ingresso costa 15 euro, biglietto ridotto a 10 euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA