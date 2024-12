'Innocente', vicenda Michele Padovano diventa documentario Sky

La vicenda dell'ex calciatore Michele Padovano, scagionato a 17 anni dall'inizio delle indagini, è diventata un documentario prodotto da Sky Sport che è stato presentato questa mattina in anteprima, al cinema Massimo di Torino.

Padovano, ex attaccante della Juventus, campione d'Europa nel 1996, era finito in carcere a maggio 2006 con l'accusa di aver finanziato un traffico internazionale di stupefacenti. 'Michele Padovano - Innocente, 17 anni senza libertà' è il titolo del documentario di Sky che racconta l'attività sul campo del calciatore e la lunga vicenda giudiziaria che lo ha visto condannato nei primi due gradi di giudizio fino all'assoluzione definitiva della Corte d'Appello di Torino il 31 gennaio 2023.

Il documentario andrà in onda in due puntate: la prima venerdì 3 gennaio alle 22.15 su Sky Sport Uno, la seconda una settimana dopo, venerdì 10, alla stessa ora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA