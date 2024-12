I falsi Gucci e Louis Vuitton, una denuncia nel Vercellese

La Guardia di Finanza di Vercelli e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato, durante un evento fieristico di Borgo D'Ale, nel Vercellese, 260 articoli contraffatti messi in vendita su una bancarella. In particolare la contraffazione ha riguardato i modelli più in voga e costosi di borse, cinture, orecchini, sciarpe, borsellini, occhiali, zaini di noti brand di alta moda quali Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Prada, Hermes, Valentino, Etro e Cartier. Nella foggia, nel design e nei colori gli accessori risultavano del tutto identici a quelli originali: la differenza era nel prezzo, notevolmente più basso.

Il titolare dello stand è stato denunciato per i reati di contraffazione e di ricettazione.

Nel corso dell'anno la collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Vercelli ha portato al sequestro di circa 10 mila articoli contraffatti o insicuri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA