Gl events Italia, +20% di fatturato nel 2024

Gl events, divisione italiana del gruppo francese, si avvia a chiudere il 2024 con un fatturato di 14,5 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto all'anno scorso. La società affidata da due anni all'ungherese Gàbor Ganczer, presenta tutti gli indicatori economici e di performance con segno positivo. È cresciuto il numero di eventi: 9 i nuovi nel 2024, due dei quali organizzati da Gl events Italia. Si sono ampliate le attività allargando il campo d'azione anche al mondo del cinema e delle produzioni televisive con la creazione di Lingotto Studios. È aumentato di un ulteriore 20,5% il numero dei dipendenti. Sono partiti gli interventi strutturali per un investimento di oltre 3 milioni euro nel prossimo anno.

Gl events guarda al futuro con l'obiettivo di proseguire il percorso intrapreso, auspicando una collaborazione più stretta con le istituzioni e le associazioni locali, dato l'impatto che il turismo congressuale e fieristico ha sull'intero sistema economico. "Siamo convinti - dice Ganczer - che il lavoro di squadra sia la chiave per costruire un futuro sempre più forte.

Con la Regione Piemonte è in programma un incontro a gennaio, un confronto per noi imprescindibile, perché qualsiasi programmazione di lungo termine richiede di avere un quadro chiaro del coinvolgimento di stakeholder e istituzioni locali.

Le possibilità di collaborazione sono molteplici".

Gàbor Ganczer commenta i risultati positivi del suo lavoro: "quando sono arrivato a Torino, ho trovato un team motivato e professionale, l'ho rafforzato con nuovo personale segnando una crescita del 68% dal 2022. Questo territorio ha le carte in regola per diventare un modello di eccellenza". Non a caso Torino è stata selezionata come sede italiana da Gl events che nel mondo organizza oltre 200 manifestazioni di proprietà e ha una divisione live per l'organizzazione e i servizi dei cosiddetti "jumbo eventi", come le recenti olimpiadi di Parigi 2024.



