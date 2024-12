Frutta e verdura ignote, attività sospesa ad Alessandria

Dopo l'intervento congiunto di Carabinieri, Ispettorato del Lavoro, Asl e Polizia Locale di Alessandria è stata sospesa un'attività ortofrutticola al quartiere Cristo. Numerose, infatti, le violazioni per igiene e lavoro nero.

La titolare è stata denunciata per la mancata formazione del personale e l'installazione di un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Accertati anche l'impiego di addetti non in regola, le mancate comunicazione e lettera di assunzione.

Pertanto, sono scattate sanzioni amministrative per 6.400 euro e ammende per circa 9.000.

La Polizia Locale ha segnalato la donna alla Prefettura per possesso di hashish per uso personale. Contestati anche l'assenza della segnalazione certificata di inizio attività per vendita di prodotti non alimentari e l'utilizzo di un locale come magazzino senza autorizzazione.

Frutta e verdura sono state confiscate per mancanza di tracciabilità-etichettatura e informazioni al consumatore, con ulteriori sanzioni per occupazione di suolo pubblico.



