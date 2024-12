Feste tecnologiche per i dipendenti Comau di Grugliasco

Tra il 16 e il 18 dicembre gli 850 dipendenti di Comau a Grugliasco hanno celebrato le imminenti feste con una serie di iniziative che hanno coinvolto anche le famiglie dei dipendenti. Per i più piccoli, i doni venivano distribuiti da un veicolo mobile autonomo, decorato come una slitta natalizia, e dai robot dotati di sistemi di visione. I bambini più grandi hanno partecipato anche ai laboratori didattici con il robot educativo e.DO. Inoltre è stato inoltre posizionato davanti alla sede centrale dell'azienda un nuovo robot rosso, per segnare il ritorno al colore tradizionale dei bracci robotici Comau.



