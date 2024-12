Torna all'Erba Gelindo, in scena c'è da 50 anni Gian Mesturino

Domenica 22 dicembre alle 16, in unica data al Teatro Erba di Torino. torna un "must" delle feste di Natale. Tra i pastori del Presepe c'è quello che arriva alla capanna portando una pecora sulle spalle: è Gelindo, uno dei protagonisti più amati della Natività e del teatro popolare piemontese che, burbero dal cuore d'oro, incarna i sentimenti più autentici. Per obbedire al censimento dell'imperatore, Gelindo lascia la sua casa sulle colline del Monferrato, attraversa un bosco e, per la magia delle favole, si ritrova dalle parti di Betlemme! A vestire i panni di Gelindo anche quest'anno sarà Gian Mesturino, scenografo, autore teatrale, architetto che ha fatto nascere e ristrutturato deversi teatri della città, preside del Liceo Germana Erba e storico interprete (come dice lui "da quando era magro", da oltre 50 anni).

Tra i personaggi la moglie Alinda alla figlia Aurelia, innamorata di Medoro. Il testo, ispirato alla tradizione, è di Gian Mesturino per la regia di Girolamo Angione. Coreografie di Gianni Mancini. Lo spettacolo propone l'originale stesura monferrina e vede protagonisti i Germana Erba's Talents: Simone Marietta, Noemi Vinci, Francesco Fiore, Grace Stroppiana, Sara Coeli, Martina Barone, Anita Favilla, Valerio Mendolicchio e Gianluca Procida. Completano il cast due "incursioni"-partecipazioni speciali: in scena troviamo infatti anche il cantante Rosario Farò e il comico Elia Tedesco. Accanto a loro Maria Luisa Seravesi nel ruolo che fu di Germana Erba e Luca Simeone.



