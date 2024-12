Sull'A32 i cantieri scendono a dieci durante le festività

I cantieri sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia saranno ridotti da una media di 40 a 10 settimanali nel periodo dal 21 dicembre al 10 gennaio. Lo annuncia in una nota la Sitaf, concessionaria della A32 Torino-Bardonecchia e del traforo del Frejus T4.

Tra i cantieri più importanti che verranno sospesi, secondo quanto viene riferito, c'è quello per la realizzazione del nuovo svincolo di Chiomonte - Telt, che resterà fermo dal 21 dicembre fino al 27 gennaio 2025, permettendo la fruizione delle due corsie in entrambe le direzioni. Tra i cantieri inamovibili, continuerà a essere operativo quello per l'adeguamento sismico del viadotto Bussoleno, i cui lavori saranno completati definitivamente entro il 31 gennaio 2025.

Il piano vuole modulare gli interventi improrogabili, necessari anche per rispettare le normative comunitarie e nazionali. Questi includono l'adeguamento al decreto legislativo 264, che recepisce la direttiva europea sui requisiti di sicurezza per le gallerie lunghe oltre 500 metri, e le nuove linee guida del ministero per ponti e viadotti. La programmazione è stata sviluppata considerando previsioni di traffico basate su dati storici e algoritmi predittivi, con l'obiettivo di ottimizzare l'occupazione della sede stradale e ridurre l'impatto sulla viabilità.

Informazioni in tempo reale sulla viabilità sono sempre disponibili sui pannelli a messaggio variabile e sui canali informativi WhatsApp e Telegram della A32 e del T4 per ricevere notizie in costante aggiornamento dalle nostre Sale Radio. È, inoltre, possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico contattando il numero verde 800.840.708 (call center "Via Nord Ovest", attivo 24 ore su 24).



